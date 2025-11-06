Олексієво-Дружківка на мапі. Фото: DeepState

Через нещодавні російські атаки близько двох тисяч жителів Олексієво-Дружківського старостинського округу залишилися електроенергії та централізованого водопостачання. Провести відновлювальні роботи наразі неможливо.

Про це повідомив голова Дружківської МВА Андрій Панков.

Він каже, що ситуація у Дружківській громаді наразі надзвичайно складна: росіяни дедалі інтенсивніше б’ють по населених пунктах. Основною ціллю стають цивільні об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність навколишніх селищ.

Так, через нещодавні атаки близько 2 000 мешканців Олексієво-Дружківського старостинського округу залишилися повністю без електрики. Як наслідок — зникло й централізоване водопостачання.

“Центральна трансформаторна підстанція, що живила селища, повністю зруйнована і перебуває у непрацездатному стані. Через постійні обстріли проведення відновлювальних робіт наразі неможливе”, — розповів Панков.

Він уточнив, що місцеві вже отримали запас гуманітарних продуктових наборів до кінця року. Раніше рятувальники підвезли 30 000 літрів технічної води для об’єктів критичної інфраструктури прифронтової громади.

Військова адміністрація закликає жителів селищ виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації можна звертатися за номерами:

+38 (099) 227-23-87;

+38 (050) 183-51-01.

Нагадаємо, понад 1,7 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області за минулу добу. Жертвами цих атак стали десятеро цивільних — без загиблих. Росіяни продовжують масовано тиснути на Покровський напрямок, де ЗСУ відбили 100 атак.