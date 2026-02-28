Парк у Слов’янську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Володимир Зеленський заявив журналістам, що Донеччина — це українська територія, а пропозиція вийти з неї заради миру “дивна”. Адже вихід підрозділів ЗСУ з вільної частини області означав би, що Україна залишить близько 200 тисяч українців в окупації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю журналістам Sky News.

“Якщо ми підемо з цієї території, наприклад, із Краматорська, Слов’янська, в той самий момент 200 тисяч людей, які зараз там перебувають, опиняться під російською окупацією. Хтось сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні — їх убиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в’язниці. Вони вже робили те саме в Луганську, Донецьку, в Криму”, — пояснив Володимир Зеленський.

Зазначимо, за останніми даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна від жовтня 2025 року на вільній частині Донеччини проживали близько 200 500 людей.

Раніше журналісти Вільного Радіо розбиралися, які варіанти завершення війни бачать західні аналітики, що про це думають українські посадовці та рядові громадяни, і чому в епіцентрі перемовин опинилася саме Донецька область.