Російські війська. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

Щомісяця російське військо втрачає близько 30 тисяч солдатів загиблими. Глава держави запевнив, що Україна має відео з дронів, які підтверджують ці смерті.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу в парламенті Нідерландів.

За словами глави держави, кількість у близько 30 тисяч стосується саме загиблих, а не поранених. Він назвав російських штурмовиків “божевільно кривавими”.

“Був місяць, коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць — 31 тисяча. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті. російські штурми божевільно криваві, але Путіну байдуже”, — сказав Зеленський.

На його думку, росіяни “не рахують своїх убитих”, але рахують “кожен долар, кожне євро, які втрачають”. Саме тому президент закликав Нідерланди підтримати рішення щодо заморожених російських активів.

“Зараз європейські лідери мають на столі рішення щодо заморожених російських активів. Більшість цих активів розміщена у Європі. Ці російські активи можуть і повинні бути повністю використані для захисту від агресії Росії. Агресор має заплатити. Це також питання відновлення справедливості, і в такий спосіб, щоб Росія це справді відчула”, — сказав глава держави.

Нагадаємо, 16 грудня у Гаазі підписали Конвенцію зі створення Міжнародної комісії щодо компенсації збитків, завданих Росією. Це вже другий з трьох компонентів, які необхідні для “проміжних репарацій” Україні в межах глобального механізму.