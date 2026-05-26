Епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 2025 – 2026 завершився, однак медики Донеччини продовжують вести моніторинг ситуації. За їхніми даними, упродовж останнього тижня у регіоні захворіли на ГРВІ ще близько 300 людей. Обійшлося також без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Попри завершення епідсезону, за останній тиждень — з 18 по 25 травня — у Донецькій області зареєстрували 305 нових хворих на ГРВІ, обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж наприкінці сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донеччини госпіталізували 5 хворих на ГРВІ дітей. Обійшлося без летальних випадків.

“Для профілактики грипу та ГРВІ в міжепідемічний період доцільно використовувати такі заходи, як часте миття рук із милом і водою, використання антисептиків, провітрювання приміщень, вологе прибирання, здоровий спосіб життя (харчування, сон, спорт тощо). А при симптомах ГРВІ залишатися вдома для запобігання поширенню інфекції”, — зауважили у Центрі.

Нагадаємо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчився 17 травня 2026 року. За цей час в області перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції 19 370 людей — це в 1,3 раза менше, ніж за аналогічний сезон 2024-2025 років.