Близько 37 млн грн з бюджету Селидівської громади спрямували у квітні 2026 року на соціальну допомогу переселенцям. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У період з 15 по 23 квітня 2026 року посадовці Селидівської громади провели 25 закупівель з місцевого бюджету на 45,2 млн грн. 84% цих закупівель — це соціальна допомога на утримання підопічних, харчування та розвиток інфраструктури підтримки ВПО. Майже всі ці закупівлі вже провели.

Про витрати розповів начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко під час засідання робочої групи ДонОВА “Прозорість і підзвітність”.

“За звітний період вже проведено 23 закупівлі на суму 44,7 мільйона гривень. Основними замовниками виступили Селидівська міська рада, комунальна установа “Центр надання соціальних послуг”, “Селидівська центральна міська лікарня”, “Центр первинної медико-санітарної допомоги”, — сказав Анатолій Немченко.

Нагадаємо, центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради готується до проведення скринінгу здоров’я для місцевих жителів від 40 років. На оплату послуг лабораторії планують спрямувати 2 мільйони гривень.