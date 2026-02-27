Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради готується до проведення скринінгу здоров’я для місцевих жителів від 40 років. На оплату послуг лабораторії планують спрямувати 2 мільйони гривень.
Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з електронного порталу публічних закупівель Prozorro.
Згідно з тендерною документацією, закупівля стосується проведення комплексних лабораторних досліджень, спрямованих на раннє виявлення захворювань у дорослого населення. Фінансуватимуть проєкт коштом Національної служби здоров’я України.
Закупівля передбачає проведення таких досліджень:
Загалом замовник планує закупити по 2000 послуг кожного виду дослідження.
Лабораторія, яка переможе у торгах, повинна буде не лише проводити дослідження, а й відповідати за логістику та точність результатів.
Учасники можуть подавати свої пропозиції до 6 березня 2026 року, а аукціон відбудеться 9 березня.
Надати послуги лабораторія-переможець матиме до кінця 2026 року.
