Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради готується до проведення скринінгу здоров’я для місцевих жителів від 40 років. На оплату послуг лабораторії планують спрямувати 2 мільйони гривень.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з електронного порталу публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, закупівля стосується проведення комплексних лабораторних досліджень, спрямованих на раннє виявлення захворювань у дорослого населення. Фінансуватимуть проєкт коштом Національної служби здоров’я України.

Закупівля передбачає проведення таких досліджень:

ліпідограма (комплексний аналіз крові, який проводять для оцінки стану жирового обміну та визначення ризику розвитку серцево-судинних захворювань, наприклад, атеросклерозу, інфаркту чи інсульту);

глікований гемоглобін (цей аналіз проводять для діагностики цукрового діабету або оцінки контролю рівня цукру в крові за останні 2–3 місяці);

сироватковий креатинін (оскільки він є продуктом розпаду, який виводиться нирками, його підвищений рівень може свідчити про порушення їхньої функції);

електроліти — натрій, калій (для перевірки водно-електролітного балансу в організмі, який є критично важливим для нормальної роботи серця, м’язів та нервової системи) тощо.

Загалом замовник планує закупити по 2000 послуг кожного виду дослідження.

Лабораторія, яка переможе у торгах, повинна буде не лише проводити дослідження, а й відповідати за логістику та точність результатів.

Учасники можуть подавати свої пропозиції до 6 березня 2026 року, а аукціон відбудеться 9 березня.

Надати послуги лабораторія-переможець матиме до кінця 2026 року.

