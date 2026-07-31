Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Під час інтерв’ю американському телеканалу Fox News Президент України Володимир Зеленський вперше з лютого 2026 року публічно озвучив приблизні оцінки втрат серед українських військових за час повномасштабної війни.

Фрагмент інтерв’ю оприлюднили на офіційному сайті Fox News.

“Дуже складно сказати, чесно кажучи, я не хочу бути дуже відкритим стосовно цього питання, адже росіяни дізнаються більше про нашу армію… Ми маємо приблизно 50 тисяч вбитих солдатів та приблизно 400 тисяч поранених та дуже багато зниклих”, — заявив президент Зеленський.

Зазначимо, у лютому глава держави озвучив конкретніші цифри: майже шість місяців тому йшлося про загибель понад 55 тисяч українських військових.

Нову оцінку втрат Володимир Зеленський озвучив у контексті порівняння зі втратами країни-агресорки. Він зазначив, що росіяни втратили 1,6 мільйона людей, серед яких 700 тисяч — це загиблі.

Зазначимо, іноземні оцінки українських втрат подекуди є вищими офіційних. Зокрема ще у січні 2026 року аналітичний Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні дійшов до висновку, що на війні загинули від 100 до 140 тисяч українських оборонців.

Як змінювались офіційні оцінки втрат Сил оборони України під час вторгнення

1 грудня 2022 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на війні загинули від 10 до 13 тисяч військових.

До другої річниці повномасштабного вторгнення цю тему вперше прокоментував президент Зеленський. Він зазначив, що за час війни станом на 25 лютого 2024 року загинули 31 тисяча військовослужбовців.

8 грудня 2024 року президент заявив, що від початку повномасштабного вторгнення загинули 43 тисячі військових. Також було відомо про 370 тис. випадків надання допомоги пораненим.

4 лютого 2025 року вийшло інтерв’ю Володимира Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Тоді президент заявив, що за час вторгнення загинули 45 100 військових, ще загалом 390 тис. разів оборонці зазнавали поранень.

Через рік, 4 лютого 2026 року, в інтерв’ю французькому каналу France 2 президент заявив, що на війні загинули понад 55 тисяч військових.

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