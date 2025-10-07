Скільки людей захворіли на ГРВІ у Донецькій області в перший тиждень епідсезону 2025-2026

Медицина. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Новий епідемічний сезон в Україні розпочався 29 вересня, а триватиме до травня 2026-го. У перший тиждень фахівці фіксували близько 700 нових випадків захворювань на ГРВІ. Детальніше про ситуацію в області — читайте далі.

Статистику Вільному Радіо надала завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб Донецького обласного центру Наталія Сметаніна.

За її даними, у перший тиждень епідемічного сезону — з 29 вересня по 5 жовтня — в Донецькій області зафіксували усього 715 випадків захворювань на ГРВІ. Це на 14,5% менше, ніж було до початку сезону — було 742.

Нині медики називають ситуацію в регіоні “благополучною”. Попри те, що випадки захворювань фіксували майже у всіх громадах Донеччини, епідемічний поріг не перевищували.

Також на гострі респіраторні вірусні інфекції продовжують хворіти переважно дорослі (від 18 до 64 років) — 457 людей. Водночас серед малечі статистика є такою: 258 дітей, найбільше від 5 до 14 років.

Серед іншого, 82 жителі Донецької області захворіли на COVID-19, з яких 9 — неповнолітні. Летальних випадків не було.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

