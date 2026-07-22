Евакуація на Донеччині. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

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Близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Звідки евакуйовуються найбільше у межах громад — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів представник департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Сергій Гончаров.

За його даними, від початку липня із підконтрольної уряду України частини Донеччини вже виїхали ще близько 7,8 тисячі людей, серед яких 1,1 тисячі — діти. Жителі продовжують покидати громади на тлі посилення російських атак та наближення лінії фронту.

Так, найбільше людей евакуювалися з Краматорської та Словʼянської громад — загалом 5 202 цивільних. Також були випадки евакуації, зокрема в межах області, з:

Дружківської громади — 542 людини;

Миколаївської громади — 21 людина;

Костянтинівської громади — 151 людина.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 124,4 тисячі людей, з яких близько 6,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 13 тисяч цивільних, серед яких двоє — діти у Миколаївській громаді.

Нагадаємо, на кінець липня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються щонайменше 235 неповнолітніх. Найбільше — у Словʼянській та Новодонецькій громадах.