Евакуація дітей. Ілюстративне фото: Національна поліція

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На кінець липня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації Донецької області залишаються щонайменше 235 неповнолітніх. Найбільше — у Словʼянській та Новодонецькій громадах.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповіла начальниця служби у справа дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з 16 населених пунктів — на передостанній тиждень липня 2026-го там залишаються 235 неповнолітніх. Нещодавно цю зону розширили деякими селами Новодонецької громади: звідти мають вивезти 64 дітей.

Також малеча залишається у:

Миколаївській громаді — 2 дитини;

Краматорській громаді — 51 дитина;

окремих районах Словʼянської громади — 118 дітей.

Загалом від початку місяця із зони обовʼязкової евакуації у безпеку поїхали 186 неповнолітніх.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 124,4 тисячі людей, з яких близько 6,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 13 тисяч цивільних, серед яких двоє — діти у Миколаївській громаді.

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” днями вивіз із Малотаранівки родину з двома дітьми — обовʼязкову евакуацію неповнолітніх там запровадили на початку червня цього року. Також правоохоронці евакуювали маломобільну жінку з Краматорська.