Ситуація на Лиманському напрямку за версією DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові фіксують зростання інтенсивності боїв на Лиманському напрямку фронту Донеччини. У зоні відповідальності 60 бригади ЗСУ підрозділи 20-ї армії Росії посилюють тиск, подекуди кидаючи в бій військових, які пройшли мінімальну підготовку. Штурми армії країни-агресорки супроводжуються масованими ударами з БпЛА.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” заявив начальник відділення комунікацій 60-ї бригади ЗСУ Максим Білоусов.

На півночі Донеччини українським військовим досі доводиться утримувати оборону в умовах чисельної переваги росіян. Максим Білоусов зазначає, що на окремих ділянках фронту співвідношення досягає 1 до 10. Він стверджує, що більшість штурмовиків армії країни-агресорки гине в боях, тому російське командування змушене безперервно поповнювати лави новобранцями, скорочуючи терміни їхньої підготовки до мінімуму.

“Раніше хоча б проводили на навчаннях, то зараз трапляються такі випадки, коли вже після двох тижнів, а то й навіть після тижня вони потрапляють безпосередньо на лінію бойового зіткнення”, — каже військовий.

На напрямку, продовжив Максим Білоусов, росіяни використовують різні типи безпілотників. FPV-дрони та дрони зі скидами доповнюють так звані “дрони-ждуни” на оптоволокні, які не можна заглушити засобами РЕБ. Їх розміщують вздовж логістичних маршрутів для знищення транспортних засобів з особовим складом або боєприпасами. Нейтралізувати такі дрони можна лише знищивши їх фізично.

Додаткову загрозу ЗСУ становлять ударні дрони “Молнія”, які росіяни створюють у порівняно великих кількостях із фанери та металу. Серед таких безпілотників зустрічається брак, але вони все ж завдають Силам оборони втрат.

“Він дешевий, тому що його можна масово використовувати. Так, там є певний відсоток браку — не всі запускаються, деякі вибухають при старті. Але це не означає, що вони неефективні. Раніше, коли їм був доступний Starlink, вони навіть почали встановлювати його на ці дрони”, — уточнив Максим Білоусов.

Протидіють “Молніям” українці за допомогою дронів-перехоплювачів, а також намагаються уникати вогню за допомогою кращого маскування бійців.

Тактика російських військових залишається незмінною, вони надалі намагаються просуватися за допомогою інфільтрації: малі групи по 2–3 бійці непомітно просочуються на позиції, після чого накопичують до 10–20 солдатів для підготовки штурму, уточнив Максим Білоусов.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації жителів Слов’янська, які виїжджають у безпечні регіони, стало вдвічі більше порівняно з попередніми тижнями, каже очільник громади Вадим Лях. Однак багато родин, у тому числі з дітьми, досі залишаються під обстрілами.