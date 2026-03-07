Пошкоджені торговельні павільйони на ринку у Слов’янську внаслідок обстрілу армії РФ зранку 22 лютого. Фото: “Суспільне Донбас”

Через погіршення безпекової ситуації жителів Слов’янська, які виїжджають у безпечні регіони, стало вдвічі більше порівняно з попередніми тижнями, каже очільник громади Вадим Лях. Однак багато родин, у тому числі з дітьми, досі залишаються під обстрілами.

Про це голова Слов’янської ВА Вадим Лях розповів в етері телемарафону “Єдині новини”.

Евакуація прискорилась, але ризики залишаються

За словами Вадима Ляха, безпекова ситуація у громаді змушує дедалі більше людей залишати місто. Порівняно з попередніми тижнями, кількість охочих евакуюватися зросла вдвічі. Проте очільник адміністрації зауважує, що цього недостатньо, адже лінія фронту наближається.

Частину з близько 4 800 неповнолітніх, які залишалися в місті у січні, вже вдалося вивезти. Однак сімей, що категорично відмовляються покидати небезпечні райони, усе ще багато, зазначив голова міської ВА.

На початку березня 2026 року президент Зеленський підписав закон, який дозволяє вивозити дітей з територій, де оголосили примусову евакуацію, навіть без супроводу батьків, якщо ті категорично відмовляються. За словами Вадима Ляха, у Слов’янську вже готуються до можливості застосування цієї норми.

“Не розумію, коли батьки вивозять у безпечне місце дороговартісну техніку та меблі, але продовжують жити у Словʼянську з дітьми. Це ненормально, і так не повинно бути”, — зазначає посадовець.

