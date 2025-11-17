Проукраїнський напис у Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Попри основний фокус армії країни-агресорки на Покровсько-Мирноградській агломерації, загарбники не припиняють атак і на інших напрямках фронту, зокрема на Лиманському. Там, користуючись туманною погодою, росіяни проводять штурми щодня: атакують малими групами, застосовують дрони, артилерію та авіацію. Українські ж сили відповідають підготовкою інженерних споруд, а також застосовують наземні дрони.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

Так, українські позиції на Лиманському напрямку атакують як підготовлені російські бійці (переважно йдеться про учасників диверсійно-розвідувальних груп), так і менш навчені піхотинці. Їхнім завданням залишається просочування до українських позицій, кажуть у 60-й бригаді.

По оборонцях напрямку росіяни б’ють різними дронами (зокрема “Молніями”, “КУБами” та “Ланцетами”), реактивною та ствольною артилерією, а також авіабомбами.

Начальник відділення комунікації 60-ї ОМБр Максим Білоусов зазначив, що росіяни мають чисельну перевагу над українцями на півночі Донеччини, тому мають змогу застосовувати більше піхотинців у штурмах, коли поле бою вкрите туманом. Для українських сил це ускладнює ситуацію, однак, каже військовий, останні знають, як протидіяти атакам.

Серед інженерних споруд, який застосовують українські оборонці на Лиманському напрямку, є рови. Вони уповільнюють просування росіян та допомагають знищувати їх дронами.

Також українські сили впроваджують наземні роботизовані комплекси, які дозволяють вирішувати як логістичні, так і бойові завдання: вести вогонь із турелі, доставляти боєкомплект і харчі, евакуювати поранених.

Ці фактори заважають росіянам просуватися вперед, зазначив Максим Білоусов.

