В Україні почали серійне виробництво дронів, здатних перехоплювати безпілотники типу “шахед”. Технологію вже передали першим виробникам, інші компанії готують свої лінії.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Український дрон-перехоплювач “Octopus” розроблений Збройними силами України та пройшов бойові випробування. Він може працювати вночі, під дією глушіння сигналів та на низьких висотах.

Зараз технологію передали трьом першим виробникам, ще одинадцять компаній готують власні виробничі лінії для випуску цих дронів.

Міністр оборони зазначив, що серійне виробництво дозволить швидше забезпечити українське небо додатковими засобами захисту.

