Підтримайте Вільне Радіо
Сили спеціальних операцій України завдали удару по об’єкту російських загарбників на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під вогонь потрапила будівля, де зосереджувались військові 51-й армії Росії, які мають за мету оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію з півночі.
Про це повідомили у пресслужбі командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Атакований об’єкт розташований у тимчасово окупованому селі Затишок, яке належить до Шахівської громади. Удару українські ССО завдали за допомогою ударних дронів FP-2.
За даними українських військових, у момент удару в будівлі перебували підрозділи 1-ї ОМСБр та 9-ї ОМСБр. Загарбники накопичували там сили, користуючись погодними умовами як прикриттям.
Попри погоду, дронам вдалося досягнути цілі, інформацію про російські втрати ще уточнюють, уточнили в ССО.
На опублікованих кадрах із камер безпілотників видно руйнування будівлі та пожежу, яка почалася в ній після вибухів.
“Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей Росії”, — додали військові.
Нагадаємо, у листопаді 2025-го українські сили активізували удари по російських об’єктах на тимчасово окупованій частині Донецької області. У вівторок, 11 листопада, Генштаб заявив про ураження російського складу в Донецьку та зосередженню живої сили в Очеретиному, а у середу, 12 листопада, про знищення російського складу боєприпасів.