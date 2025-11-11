Підтримати
Українські військові вдарили по складу росіян у Донецьку та живій силі в Очеретиному: що відомо

Богдан Комаровський
Сили оборони завдали ударів по двох локаціях військ країни-агресорки на ТОТ Донеччини. Захисники били по складу та зосередженню живої сили росіян. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

Там розповіли, що українські захисники били в ніч на вівторок 11 листопада. Сили оборони атакували дві локації на тимчасово окупованій частині Донецької області. Зокрема, російський склад матеріально-технічних засобів у Донецьку. 

Ще одна ціль — зосередження живої сили поблизу Очеретиного. За даними аналітиків DeepState, нині у загарбаному селищі базується 57 мотострілецький полк Сухопутних військ Росії. 

“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України”, — написали у відомстві. 

Там уточнили, що ураження локацій на ТОТ Сили оборони нанесли ударними дронами — по цілях влучили. Остаточні результати операції уточнюють. 

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025-го українські військові завдали авіаційного удару по командному пункту російських десантників у Часовому Яру. Для атаки ЗСУ використали Міг-29.

