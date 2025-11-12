Підтримати
Сили оборони атакували російський склад боєприпасів у Новому Світі на Донеччині: що відомо

В'ячеслав Попович
Українські військові знову атакували військовий об’єкт російських загарбників, розташований на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під вогонь потрапив склад боєприпасів.

 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними українських військових, склад був розташований на території населеного пункту Новий Світ у Донецькій області. У Генштабі не уточнили, про який саме Новий Світ йдеться, адже у регіоні їх два, вони обидва в окупації ще з 2014 року.

Перше селище розташоване у номінально створеній Старобешівській громаді у Кальміуському районі, а друге — у також номінально створеній Макіївській громаді Донецького району.

На території складу після атаки зафіксували ураження й вибухи, однак збитки ще уточнюють, стверджують у Генштабі.

Нагадаємо, це вже друга за два дні атака російських військових об’єктів у тилу на території Донеччини. У вівторок, 11 листопада, Генштаб заявив про ураження російського складу в Донецьку та зосередженню живої сили в Очеретиному.

