На Слов’янській ділянці фронту російські підрозділи на кінець травня намагаються просочитися через позиції Сил оборони, обходячи село Закітне з правого флангу. Вони намагаються таким чином вийти до Кривої Луки, а далі — на околиці Миколаївки.

Про це 26 травня в ефірі “Суспільне. Студія” розповів начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ Володимир Голягін.

“Вони наразі намагаються просунутися в самому Закітному. Намагаються накопичитися там, і, відповідно, обходити Закітне із правого флангу, доходячи до Кривої Луки. Ми думаємо, що першочергове їхнє завдання — це вийти на околиці міста Миколаївка, щоб там закріпитися у своїй зоні відповідальності якраз до Миколаївки”, — заявив Володимир Голягін.

У районі Миколаївки росіян цікавлять висоти, які посилять можливості армії країни-агресорки бити з артилерії, безпілотниками та іншим озброєнням на Слов’янському напрямку фронту. Тому завданням 81 бригади ДШВ залишається захист цих висот.

“Там ідуть хороші висоти, з яких можна вести ураження і з артилерії, і з БПС, і з усіх наявних засобів. Наше завдання не допустити ворогу розширити цю зону, щоб вони не інфільтрувалися туди далі”, — зазначив військовий.

Він також підтвердив, що російські піхотинці зазнають втрат під час своїх атак. Речник оцінив їх як високі.

“Будь-яка їхня інфільтраційна дія дається їм дуже великими втратами. Вони вже на крайніх етапах, коли накопичуються, коли знаємо, що там є скупчення піхоти, то б’ємо туди, знищуємо піхоту. Думаю, їм не дуже приємно визнавати, що вони пройшли дуже довгу дистанцію в тиждень часу і буквально за 15 хвилин дрон за 400-500 доларів вбив усю їх піхоту. Намагаємося якнайменшим ресурсом завдати шалених втрат ворогу, щоб погіршити їхню ситуацію в нашій зоні відповідальності”, — сказав Володимир Голягін.

Нагадаємо, українські військові змогли дронами заблокувати трасу Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь — її росіяни використовують для військової логістики. Захисники нищать техніку окупантів та паралізують рух там.