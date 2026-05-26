Українські дрони контролюють трасу "Новоросія". Фото: з відео Nemesis

Українські військові змогли дронами заблокувати трасу Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь — її росіяни використовують для військової логістики. Захисники нищать техніку окупантів та паралізують рух там.

Про це повідомили у 412 бригаді Nemesis.

Там кажуть, що разом із Силами безпілотних систем розпочали масштабне “полювання” на російську логістику на півдні України. Пріоритетні цілі – військова техніка та забезпечення окупантів у їхньому так званому “глибокому тилу”.

Для цього оборонці використовують секретні ударні “крила”, які раніше не фігурували у публічному просторі. Завдяки тісній взаємодії із виробником, кажуть у Nemesis, вдалося створити комплекс, ідеально адаптований саме під такі завдання.

“Ефективність роботи системи підтверджена десятками знищених російських вантажівок та паливозаправників. Масштаб втрат змусив командування РФ та окупаційну владу обмежити рух важкої техніки так званою трасою “Новоросія”. Спроби окупанта використовувати польові та ґрунтові дороги для об’їзду виявляються теж марними – українські дрони успішно виявляють і ліквідовують цілі на будь-якому ландшафті”, – резюмували у бригаді.

Що відомо про трасу Р-280 з Ростова до Криму

Так звана траса Р-280 “Новоросія” набула статусу федеральної у Росії у червні 2023 року. Її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планують добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого «Азовського кільця» — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Розрівнюють й розширюють дорогу, укладають асфальт. Так тривають роботи з будівництва “Азовського кільця” на “трасі Новоросія”. Цю дорогу з РФ до Криму окупанти планують добудувати до 2028 року.

