Український дрон б'є по російській автотехніці на трасі "Новоросія". Фото: "Азов"

Підконтрольна Росії “адміністрація” окупованої частини Херсонської області запровадила обмеження на рух вантажного автотранспорту трасою Р-280 “Новоросія” до Джанкою. Цей автошлях пролягає з Ростова-на-Дону через Маріуполь та Мелітополь до Сімферополя, напередодні по військових цілях там почали бити українські безпілотники.

Про це на своєму особистому каналі в Telegram повідомив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо.

Згідно з документом, обмеження зберігають чинність від 21 травня до “особливого розпорядження”. Конкретних термінів відновлення повноцінного руху автошляхом в окупаційній адміністрації Херсонщини поки не розкривають.

“Обмеження не поширюється на вантажі військового призначення, спеціальні вантажі, ліки, техніку для відновлення інфраструктури, паливо, швидкопсувні продукти та окремі соціально значущі продовольчі товари першої необхідності”, — заявив екснардеп Володимир Сальдо, який нині обіймає посаду “губернатора” в окупаційній адміністрації регіону.

Він не назвав причини, яка спонукала обмежити рух трасою, однак зазначимо, що навесні 2026 року українські військові наростили зусилля зі знищення російської логістики на тимчасово окупованих частинах України. Зокрема 8 травня 1-й корпус НГУ “Азов” заявив, що “повертається до Маріуполя”, активізуючи удари дронами середньої дальності та посилюючи патрулювання доріг з повітря на глибині 160 кілометрів від лінії фронту.

“В об’єктиві камер розвідувально-ударних комплексів – Маріуполь і військові цілі окупантів. Супротивник використовує українські дороги в місті й на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання”, — писали тоді в корпусі.

Що відомо про трасу Р-280 з Ростова до Криму

Так звана траса Р-280 “Новоросія” набула статусу федеральної у Росії у червні 2023 року. Її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планують добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого «Азовського кільця» — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Так тривають роботи з будівництва "Азовського кільця" на "трасі Новоросія". Цю дорогу з РФ до Криму окупанти планують добудувати до 2028 року.

Нагадаємо, російська окупація змінює Маріуполь не лише зовні, а й функціонально. Один із найбільших металургійних комбінатів України зруйнований, а його територію, де у 2022 році тримали оборону українські військові, нині планують використати для будівництва дороги.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували проєктну документацію окупаційної влади та пояснили, що саме хочуть збудувати на місці Азовсталі, як це повʼязано з ширшими планами Росії на окупованій території та що робити людям, чиї домівки загарбники планують знести під час будівництва.