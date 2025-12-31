Бої тривають: українські військові спростували заяви росіян про захоплення Родинського

Родинське 31 грудня 2025 року, скриншот мапи DeepState

Українські військові показали національний прапор у Родинському на Донеччині. Попри заяви росіян про захоплення міста, бої тривають.

Угруповання військ “Схід” показали кадри з Родинського на Донеччині.

На чорнобілому відео видно двокольоровий прапор. Військовві зазначають, що це прапор України, встановлений у Родинському бійцями Червона Калина — 14 Бригада НГУ 1-го корпусу НГУ “Азов”.

“Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів. Військові РФ, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово”, — повідомили в Угрупованні військ “Схід”.

Український прапор у Родинському, скриншот відео Угрупування військ "Схід"

28 грудня Міноборони РФ заявило про захоплення Родинського.

Станом на 31 грудня 2025 року за даними проєкту DeepState, від Родинського до тимчасово окупованої росіянами території 200 метрів.

Нагадаємо, загарбники продовжують атакувати на Донеччині. Найбільше штурмів — на Покровському напрямку, де розташоване і Родинське.