30 грудня в Донецькій області загинули троє цивільних, четверо дістали поранення. Окупанти продовжують атакувати, найгарячіше — на Покровському та Костянтинівському напрямках.



За інформацією голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, 30 грудня внаслідок обстрілів загинули троє місцевих жителів: у Костянтинівці та Олексієво-Дружківці:

у Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку. По місту росіяни нанесли бомбовий та артилерійський удари, уточнили у пресслужбі поліції Донеччини;

в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена;

У Краматорську поранено жінку 1983 р.н. У Краматорській МВА уточнили, що стан постраждалої не важкий.

“В період часу з 21:12 по 21:20, з використанням двох БпЛА, російські війська завдали ударів по районам приватної житлової забудови”, — повідомили в МВА.

У Сергіївці внаслідок обстрілу поранено місцевого — FPV-дрон поцілив по автомобілю;

У Слов’янську пошкоджено 5 приватних будинків;

У Дружківці пошкоджено 2 автівки;

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Руйнувань зазнали 10 цивільних об’єктів, з них 5 житлових будинків.

Яка ситуація на фронті в Донецькій області 31 грудня 2025

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують атакувати на Костянтинівському та Покровському напрямках:

На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

На Краматорському наступальних дій росіян не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники вчора здійснили 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля, Олександрограду й Данилівки.

Нагадаємо, 29 грудня у Дружківці, Слов’янську, Лимані та Ганнівці були жертви серед цивільних через обстріли. Водночас на фронті найбільше атак за добу там традиційно фіксують на Покровському напрямку.