Упродовж 29 грудня російські війська атакували не менш як дев’ять населених пунктів підконтрольної частини Донеччини. Внаслідок ударів загинула одна цивільна людина, ще четверо — зазнали поранень, а десятки житлових і нежитлових об’єктів зазнали руйнувань. Водночас на фронті триває російський наступ, найбільше атак за добу там традиційно фіксують на Покровському напрямку.
Під російськими ударами протягом 29 грудня, йдеться у зведенні від поліції, перебували дев’ять населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, а також села Ганнівка, Лідине та Яцьківка.
У Дружківці росіяни вдарили по місту п’ятьма FPV-дронами — загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень. У місті пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, нежитлове приміщення та три цивільні авто.
По Слов’янську російська армія запустила чотири 250-кілограмові авіабомби — один цивільний зазнав поранень, постраждали 26 приватних будинків, три магазини, п’ять торгівельних павільйонів, два промислові бокси, офісне приміщення, санаторій, адмінбудівля та цивільне авто.
Лиман та Ганнівку атакували FPV-дронами — по одній людині в кожному населеному пункті зазнали поранень.
Загалом за добу загинула одна цивільна людина, поранені ще четверо. У інших населених пунктах після влучань фіксують руйнування інфраструктури:
Загалом за добу на Донеччині, підрахували в поліції, пошкоджені 57 цивільних об’єктів, серед них є 38 житлових будинків.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що влучання фіксували також в Андріївці Краматорського району.
Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 30 грудня провели масовану атаку по військових об’єктах країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Дронами вдарили, зокрема, по Донецькому аеропорту, на території якого загарбники облаштували об’єкти для спорядження й підготовки до запуску дронів “Шахед”, “Герань” та “Гербера”.