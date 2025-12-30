Наслідки російських ударів по Донеччині за 29 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Упродовж 29 грудня російські війська атакували не менш як дев’ять населених пунктів підконтрольної частини Донеччини. Внаслідок ударів загинула одна цивільна людина, ще четверо — зазнали поранень, а десятки житлових і нежитлових об’єктів зазнали руйнувань. Водночас на фронті триває російський наступ, найбільше атак за добу там традиційно фіксують на Покровському напрямку.

У Дружківці загинула людина, ще одна — поранена

Під російськими ударами протягом 29 грудня, йдеться у зведенні від поліції, перебували дев’ять населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, а також села Ганнівка, Лідине та Яцьківка.

У Дружківці росіяни вдарили по місту п’ятьма FPV-дронами — загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень. У місті пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, нежитлове приміщення та три цивільні авто.

По Слов’янську російська армія запустила чотири 250-кілограмові авіабомби — один цивільний зазнав поранень, постраждали 26 приватних будинків, три магазини, п’ять торгівельних павільйонів, два промислові бокси, офісне приміщення, санаторій, адмінбудівля та цивільне авто.

Лиман та Ганнівку атакували FPV-дронами — по одній людині в кожному населеному пункті зазнали поранень.

Загалом за добу загинула одна цивільна людина, поранені ще четверо. У інших населених пунктах після влучань фіксують руйнування інфраструктури:

У Краматорську ударний безпілотник типу “Молнія-2” пошкодив приватний будинок;

по Миколаївці російські війська вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та FPV-дроном — пошкоджені дев’ять багатоквартирних будинків і трактор.

Загалом за добу на Донеччині, підрахували в поліції, пошкоджені 57 цивільних об’єктів, серед них є 38 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що влучання фіксували також в Андріївці Краматорського району.

Сили оборони відбили 43 штурми на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 29 грудня російські військові 10 разів атакували, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Бої відбувалися в районах Колодязів, Зарічного та у бік Ямполя;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили три атаки окупантів. Генштаб ЗСУ повідомляє, що бої фіксували у районі Дронівки;

у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру, а також у бік Костянтинівки й Софіївки на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 17 атак;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурмові дії загарбників. Українські військові фіксували бої поблизу Панківки, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки та у бік Філії;

на Олександрівському напрямку окупанти провели 13 атак у районах Товстого, Олександрограда, Вербового та Рибного.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 30 грудня провели масовану атаку по військових об’єктах країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Дронами вдарили, зокрема, по Донецькому аеропорту, на території якого загарбники облаштували об’єкти для спорядження й підготовки до запуску дронів “Шахед”, “Герань” та “Гербера”.