Бойові дії призвели до руйнування близько 70% газорозподільних мереж на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До повномасштабного вторгнення Росії на підконтрольній українському уряду частині Донеччини було 7,5 тисячі кілометрів газопроводів. Станом на листопад 2026 року залишилося лише 1,7 тисячі кілометрів. Понад 70% мереж зруйнували під час бойових дій. Більшість із них залишилася на тимчасово окупованій території та в сірій зоні.

Про ситуацію у газорозподільчій системі розповів журналістам “Вчасно” голова правління Донецькоблгазу Вадим Батій.

За його словами, навіть після деокупації захоплених територій газовики навряд чи зможуть відновити пошкоджені газорозподільні системи. Тому вони зосереджені на підтриманні працездатності мереж у підконтрольних населених пунктах.

“Регламентні й аварійні роботи нікуди не ділися, просто додалися бойові, як ми їх називаємо. Учора через серйозні пошкодження аварійна бригада перекрила крани, щоб локалізувати витік, ввечері спеціалісти проаналізували, які роботи треба виконати, сьогодні їх проводимо. І так щодня. Де можна, незначні витоки газу на газопроводах низького тиску локалізуємо і за допомогою скотчу”, — розповів Вадим Батій.

Нагадаємо, Донецькоблгаз закликав краматорців перевірити їхні газові прилади та обов’язково закрити крани через підготовку до можливого відновлення газопостачання в громаді. Це необхідно для безпечного проведення робіт.