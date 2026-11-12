Мешканців Краматорської громади закликають обов’язково перекрити газові крани: що відомо

Мешканців Краматорської громади закликають обов’язково перекрити газові крани. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Донецькоблгаз закликав краматорців перевірити їхні газові прилади та обов’язково закрити крани через підготовку до можливого відновлення газопостачання в громаді. Це необхідно для безпечного проведення робіт.

Відповідне звернення опублікували у пресслужбі компанії.

Конкретних дат відновлення газопостачання у компанії не назвали, однак попередили, що процес робіт є “тривалим”. Протягом всього часу ремонту мережі крани повинні залишатися перекритими.

Зазначимо, ввечері 9 листопада на Донеччині внаслідок бойових дій постраждав магістральний газопровід, через що без газу залишилися 55 тисяч абонентів у 12 населених пунктах регіону.

Нагадаємо, у Краматорську запровадили додатковий номер контакт-центру на випадок відсутності мобільного зв’язку. Місцеві жителі зможуть повідомляти про проблеми з ЖКГ через месенджери.