Краматорці зможуть повідомляти про проблеми з ЖКГ через месенджери: які номери контакт-центру

Чоловік тримає телефон. Ілюстративне фото: Istock

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У Краматорську запроваджують додатковий номер контакт-центру на випадок відсутності мобільного зв’язку. Місцеві жителі зможуть повідомляти про проблеми з ЖКГ через месенджери.

Про це розповіли в Краматорській міській військовій адміністрації.

Там кажуть, що резервний номер контакт центру зʼявиться на випадок зникнення в громаді мобільного звʼязку. Місцеві жителі зможуть повідомляти про проблеми у сфері житлово-комунального господарства не лише телефоном, а й через месенджери Viber та WhatsApp:

+38 (095) 027-90-93.

Посадовці закликають писати за цими контактами лише у випадках, коли неможливо скористатися основним багатоканальним телефоном. Основний номер контакт-центру — +38 (099) 099-15-05 — наразі продовжує працювати у звичному режимі.

“Ми залишаємося на зв’язку, щоб оперативно отримувати ваші повідомлення та реагувати на проблеми міського господарства”, — наголошують у військовій адміністрації.

Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.