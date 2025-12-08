Підтримати
Борисов, Маслов та Ребров: орденами “За заслуги” ІІІ ступеня відзначили ще трьох жителів Донеччини

В'ячеслав Попович
На День місцевого самоврядування, який в Україні відзначають 7 грудня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 38 громадян. Серед них троє — жителі Донеччини, які залучені до місцевої влади та комунальних підприємств.

 

Указ Президента України №919/2025 доступний на офіційному сайті Офісу президента.

Так, орденами “За заслуги” ІІІ ступеня нагородили:

  • начальника Комунального закладу “Лиманський центр безпеки громадян” Борисова Олександра Вікторовича;
  • першого заступника начальника Костянтинівської МВА Маслова Володимира Олександровича;
  • директора Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради Реброва Андрія Владиславовича.

“За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові”, — так в указі описують мотивацію щодо нагородження громадян.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.

