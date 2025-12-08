Підтримайте Вільне Радіо
На День місцевого самоврядування, який в Україні відзначають 7 грудня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 38 громадян. Серед них троє — жителі Донеччини, які залучені до місцевої влади та комунальних підприємств.
Указ Президента України №919/2025 доступний на офіційному сайті Офісу президента.
Так, орденами “За заслуги” ІІІ ступеня нагородили:
“За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові”, — так в указі описують мотивацію щодо нагородження громадян.
Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.