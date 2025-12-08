Орден "За заслуги". Ілюстративне фото: ZMINA

На День місцевого самоврядування, який в Україні відзначають 7 грудня, президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 38 громадян. Серед них троє — жителі Донеччини, які залучені до місцевої влади та комунальних підприємств.

Указ Президента України №919/2025 доступний на офіційному сайті Офісу президента.

Так, орденами “За заслуги” ІІІ ступеня нагородили:

начальника Комунального закладу “Лиманський центр безпеки громадян” Борисова Олександра Вікторовича ;

першого заступника начальника Костянтинівської МВА Маслова Володимира Олександровича ;

директора Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради Реброва Андрія Владиславовича .

“За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові”, — так в указі описують мотивацію щодо нагородження громадян.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.