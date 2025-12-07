"Пункт незламності". Фото: Краматорська міська рада

На підконтрольній Україні території Донецької області є 73 функціональні “пункти незламності”. Але тільки 65 із них працюють цілодобово та готові прийняти людей у разі аварій чи надзвичайних ситуацій. Інші вісім наразі у “сплячому стані”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА.

Де працюють “пункти незламності”

За даними департаменту, “пункти незламності” облаштовали на базі закладів освіти, адміністративних будівель, відділень поліції, структур ДСНС та інших установ.

Із 73 пунктів в області 65 працюють у цілодобовому режимі, ще 8 перебувають у “сплячому режимі”, їх відкривають за рішенням місцевої влади у разі аварій чи негоди. Посадовці зазначають, що роботу, після рішення місцевої влади, мають відновити протягом двох годин.

Найбільше “пунктів незламності” — у Краматорському районі, де розгорнули 70 локацій, зокрема:

Андріївська СВА — 2;

Дружківська МВА — 6;

Костянтинівська МВА — 3;

Краматорська МВА — 16;

Лиманська МВА — 3;

Миколаївська МВА — 4;

Новодонецька СВА — 6;

Олександрівська СВА — 10;

Святогірська МВА — 3;

Слов’янська МВА — 11;

Черкаська СВА — 6.

У Покровському районі працюють 2 пункти незламності (в Добропільській та Білозерській громадах). У Бахмутському районі є один пункт незламності у Сіверській громаді.

Посадовці додають, що ситуація може оперативно змінюватися через бойові дії та окупацію більшості територій. Тому варто уточнювати у місцевої влади щодо режиму роботи пунктів.

Що доступно в “пунктах незламності”

У пунктах можна:

підзарядити мобільні пристрої;

скористатися мобільним Інтернетом;

отримати базову допомогу та обігрітися;

перечекати аварійні відключення електроенергії чи негоду.

Установи мають бути позначені вивісками, табличками та банерами.

