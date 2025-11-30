Блочно-модульна котельня. Ілюстративне фото: з сайту постачальника

Влада Слов’янська вирішила забезпечити місцеві “пункти незламності” теплом взимку. Посадовці орендували частини блочно-модульних котелень за близько 1,1 мільйона гривень. Що відомо про замовлення — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті Prozorro.

У “пунктах незламності” Слов’янська взимку буде тепло — для осередків орендували блочно-модульні котельні у ТОВ “Укрславтерм”. У документах зазначено, що поставити обладнання мають до 31 березня 2026-го.

Ймовірно, йдеться про кінцеву дату оренди котелень, адже у цей час в Україні закінчується опалювальний сезон. Замовленням опікується місцевий відділ освіти.

Загальна вартість устаткування склала 1 мільйон 145 тисяч гривень. Середня вартість оренди у постачальників становить від 110 до 130 тисяч гривень — усе залежить від характеристик.

Скільки котелень буде в користуванні місцевої влади не кажуть, як і технічні характеристики обладнання. Відомо, що посадовці орендували саме складові — будівельні конструкції-модулі, опалювальне обладнання та допоміжні системи.

На листопад 2025-го на території Слов’янської громади працюють 11 “пунктів незламності”, які мають підтримати жителів у разі перебоїв зі світлом чи зв’язком. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети, відпочити та скористатися інтернетом.

Нагадаємо, на період опалювального сезону 2025-2026 років у Слов’янській громаді створили оперативний штаб. У ньому сприятимуть ліквідації аварій на об’єктах ЖКГ.