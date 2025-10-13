Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Кабінет Міністрів вирішив, що цьогоріч опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 1 листопада.

Про це йдеться у постанові на Урядовому порталі.

За документом, опалювальний період стартує з 1 листопада 2025 року і триватиме до 31 березня 2026 року.

Раніше очільник Донецької ОВА запевняв, що підконтрольна уряду України частина області на 99% готова до опалювального сезону. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.

Водночас на тимчасово окупованій частині Донеччини під час опалювального сезону 2025-2026 воду в труби збираються подавати з барвником ураніном. Він повинен пофарбувати теплоносій у зелений колір, аби місцеві на тлі кризи водопостачання не зливали воду з батарей.

Також у Кабміні продовжили термін подачі заявок на компенсації за купівлю твердого палива — до кінця жовтня. Скористатися ініціативою можуть, зокрема, жителі прифронтових територій Донецької області.

Наразі відомо, що близько 4,5 тисячі родини, які мешкають на прифронтових територіях Донецької області, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Цим коштом вони зможуть закупити тверде паливо, аби пережити опалювальний сезон.

А нещодавно Краматорськтепломережа затвердила нові тарифи на опалювальний сезон. Втім, доплачуватимуть за підвищені ціни не жителі.