У Краматорську змінили тарифи на опалення: скільки платитимуть жителі

Опалення. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Краматорськтепломережа затвердила нові тарифи на опалювальний сезон. Втім, доплачуватимуть за підвищені ціни не жителі.

Про тарифи на опалення у цьогорічному опалювальному сезоні журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Краматорської ВА Олександра Гончаренка.

На 2025-2026 опалювальний сезон у Краматорську встановили новий тариф за опалення — 2 758,71 грн. за 1 Гкал. Такий тариф економічно обгрунтований, йдеться в розпорядженні, втім місцеві під час воєнного стану платитимуть менше — 1 805,32 грн. за Гкал (така вартість була станом на 24 лютого 2022 року).

Для довідки: Згідно з Постановою Кабміну №502, під час воєнного стану тарифи на теплову енергію для населення не можна підвищувати, комунальні теплопостачальні підприємства зобов’язані залишати ціни на рівні 24 лютого 2022 року. Однак вони перераховують економічно вигідні тарифи, а різницю між ними і тими, які споживачі фактично сплачують, мають компенсувати з бюджетів.

Опалювальний сезон у Краматорську у 2025 році

У вересні 2025 року до опалювального сезону у Краматорську підготували 800 будинків.

Тим часом Краматорська міська лікарня №2 планує збудувати нову газово-дизельну котельню, ще одну резервну під’єднають до мережі. Це може коштувати близько 3,5 мільйона гривень.

Ще одну котельню будуватимуть поблизу травматологічного корпусу лікарні на вулиці Героїв України. Вона обійдеться у майже 2,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що Донеччина готова до опалювального сезону на 99%. Водночас на тимчасово окупованій частині Донеччини під час опалювального сезону 2025-2026 воду в труби збираються подавати з барвником ураніном. Він повинен пофарбувати теплоносій у зелений колір, аби місцеві на тлі кризи водопостачання не зливали воду з батарей.