Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито початок опалювального періоду з 1 листопада.

Про це йдеться в заяві відомства.

Там спростували інформацію про початок опалювального сезону, який нібито стартує з 1 листопада. Про це раніше написали медіа з посиланням на постанову Кабміну від 8 жовтня.

У Міненерго пояснили, що постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Там зазначили, що умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року.

Тобто, вони умовно названі “опалювальним періодом”, це лише технічна термінологія.

“Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього”, — заявили в Міненерго.

Вони нагадали, що рішення про запуск опалення ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно, а сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад три доби.

Раніше очільник Донецької ОВА запевняв, що підконтрольна уряду України частина області на 99% готова до опалювального сезону. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.

Водночас на тимчасово окупованій частині Донеччини під час опалювального сезону 2025-2026 воду в труби збираються подавати з барвником ураніном. Він повинен пофарбувати теплоносій у зелений колір, аби місцеві на тлі кризи водопостачання не зливали воду з батарей.

Також у Кабміні продовжили термін подачі заявок на компенсації за купівлю твердого палива — до кінця жовтня. Скористатися ініціативою можуть, зокрема, жителі прифронтових територій Донецької області.

Наразі відомо, що близько 4,5 тисячі родини, які мешкають на прифронтових територіях Донецької області, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Цим коштом вони зможуть закупити тверде паливо, аби пережити опалювальний сезон.

А нещодавно Краматорськтепломережа затвердила нові тарифи на опалювальний сезон. Втім, доплачуватимуть за підвищені ціни не жителі.