МТЛБ після влучання українського дрона. Скриншот із відео, опублікованого 81-ю бригадою ЗСУ

Підрозділи 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ЗСУ зупинили наступ російських військ на Слов’янському напрямку. Російська група, яку українські військові змогли зупинити, могла рухатися із тимчасово окупованого Сіверська.

Про це повідомили у пресслужбі 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ.

Прорвати українську оборону російські військові намагалися за допомогою “обвареної” МТЛБ (радянський бронетранспортер, — ред), чотирьох мотоциклів та кількох малих штурмових груп, уточнюють українські оборонці.

“За попередньою інформацією, техніка ворога виїхала із тимчасово окупованого міста Сіверськ. Противник намагався обійти позиції наших десантників з флангів. Головний удар ворог здійснював за допомогою МтЛБ, а на протилежному фланзі – росіяни задіяли мотоцикли та малі групи для відволікання уваги”, — повідомили у 81-й бригаді ЗСУ.

Там зазначили, що після початку атаки оператори дронів 81-ї бригади та суміжних підрозділів знищили МТЛБ разом із десантом на борту, а також російських мотоциклістів. Вцілілих російських піхотинців водночас досі намагаються виявити.

“З настанням теплої погоди росіяни частіше здійснюватимуть такі спроби проривів, шукаючи слабкі місця в обороні наших підрозділів. Проте наші десантники готові до будь-якого ворожого сценарію!”, — додали у 81-й бригаді.

Нагадаємо, протягом минулої доби, а також у ніч на 16 березня, українські військові завдали серії ударів по об’єктах російських загарбників на окупованих частинах трьох областей, зокрема Донеччини. Переважна більшість цілей — системи ППО.