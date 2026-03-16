Протягом минулої доби, а також у ніч на 16 березня, українські військові завдали серії ударів по об’єктах російських загарбників на окупованих частинах трьох областей, зокрема Донеччини. Переважна більшість цілей — системи ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Донеччині ЗСУ уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300, розташованого у районі Червоного. Додатково на Луганщині українські оборонці уразили ЗРК “ТОР-М1” у районі у районі Коробкиного, а на Запоріжжі — зенітний ракетний комплекс “ТОР” поблизу Балашівки.

“Також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника. Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.)”, — уточнили у Генштабі.

Там доповнили, що масштаби завданих збитків та російські втрати ще уточнюють.

