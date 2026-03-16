Українські військові вдарили з авіації по скупченню окупантів на півдні Покровська

Наслідки атаки по скупченню окупантів на півдні Покровська. Фото: 7 корпус ДШВ

Сили оборони завдали авіаційного удару по скупченню росіян на півдні Покровська. Окупанти використовують місцеву забудову як укриття та намагаються звідти підготувати штурмові групи для наступу. Наслідки ураження уточнюють.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Там розповіли, що нині південна частина Покровська залишається зоною, яку війська країни-агресорки активно використовують для підготовки штурмових груп. Окупанти розглядають цей сектор як плацдарм для накопичення особового складу та техніки, а місцеву забудову — як укриття.

“Сили оборони постійно відстежують переміщення ворога. Після детального аналізу даних аеророзвідки була виявлена чергова точка концентрації окупантів у південно-східній частині міста. По об’єкту завдано точного авіаудару”, — розповіли українські військові.

У корпусі зазначили: втрати загарбників уточнюють. Водночас із радіоперехоплень можна дійти висновку, що частину окупантів засипало уламками будівельних матеріалів.

“Перехоплення комунікації противника свідчить про деморалізацію окупантів у цьому секторі. Після удару частина штурмових груп втратила звʼязок та намагалася власними силами діставати тіла з-під завалів”, — додали оборонці.

На відео — фрагмент комунікації окупаційних військ після авіаудару Сил оборони.

Нагадаємо, 79 бригада ДШВ ЗСУ завдала російському батальйону втрат, які змусили командування армії країни-агресорки вивести його на відновлення. Йдеться про підрозділ бригади “Оплот”, з якою українські оборонці воювали ще у 2014 році під час битви за Донецький аеропорт.