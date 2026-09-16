Як “Проліска” евакуює людей зі Слов’янська та Краматорська у вересні 2026 року

Гуманітарна місія “Проліска” евакуює людей з різних регіонів Донеччини у вересні 2026 року. Фото: Євген Ткачов/Facebook

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Останні два тижні команда гуманітарної місії “Проліска” стабільно їздить в евакуаційні рейси до небезпечних районів Слов’янська та Краматорська. Найчастіше вивозять маломобільних та літніх людей. Їх доводиться вручну спускати з багатоповерхівок, бо ліфти там уже не працюють.

Водночас кількість охочих евакуюватися не має сталої тенденції: рішення людей можуть змінити обстріли, перебої з водою чи світлом або навіть очікування виплат.

Про те, як змінилася евакуація протягом останніх двох тижнів, журналістам Вільного Радіо розповів представник Гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов.

Обстріли спонукають виїжджати, фінансова допомога — залишатися

На броньованій автівці команда “Проліски” відновила роботу трохи більш ніж два тижні тому. Спочатку були тестові виїзди, а останні два повні тижні транспорт використовують безпосередньо для евакуації.

Зараз броньована машина працює переважно там, де небезпека вища. У Слов’янську Євген Ткачов називає серед таких районів Черевківку, Семенівку та Хімік. Біля Краматорська — Біленьке й Малотаранівку. Також команда виїжджає на околиці, розташовані недалеко від лінії фронту.

За словами представника Гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині, кількість охочих виїхати змінюється залежно від ситуації буквально за один день.

“Вчора зросла потреба, сьогодні знизилась, тому все воно відносно. Десь відновили електрику та водопостачання — з того квартальчику люди менше стали їхати. Десь обстріл, комунальні послуги якісь зникли — люди більше стали їхати”, — розповідає Євген Ткачов.

Впливають на рішення залишатися й гроші. За словами гуманітарника, дехто відкладає виїзд, бо очікує обіцяних місцевою владою виплат на підготовку до зими — йдеться про суму близько 19 тисяч гривень.

“Люди теж не поспішають виїжджати, поки не отримають гроші. Якось так виходить. Але загалом — евакуаційна круговерть. У нас схожа статистика, схожі ситуації, що були і в Костянтинівці, і в Покровську, і в Дружківці”, — каже представник “Проліски” на Донеччині.

Більшість евакуйованих “Проліскою” — літні та маломобільні

Одним з головних викликів нинішньої евакуації Ткачов називає вивезення маломобільних людей. За перший повноцінний тиждень роботи на броньованій автівці один екіпаж “Проліски” евакуював 120 людей. Близько двох третин із них були літніми, ослабленими або маломобільними.

Наступного тижня, за даними Ткачова, команда вивезла близько 85 маломобільних людей та тих, хто їх супроводжував, а також кілька десятків дітей. Врятованих тварин, каже евакуаційник, уже не рахували.

Чимало маломобільних людей залишаються у багатоповерхівках, де вже не працюють ліфти. Тому дістатися до броньованої машини для них означає спочатку подолати кілька поверхів сходами — часто за допомогою самих гуманітарників.

“Ліфти ж не працюють, тому велика складність ще з багатоповерхівками. Особливо люди, які немобільні: вони лежать і від цього набирають вагу. Тому проблемно спускати кожного разу”, — пояснює Ткачов.

Евакуація маломобільних людей з багатоповерхівок, Донеччина, вересень 2026 року. Фото: Євген Ткачов/Facebook

Евакуація маломобільних людей з багатоповерхівок, Донеччина, вересень 2026 року. Фото: Євген Ткачов/Facebook

Допомогти іноді просять сусідів. Однак чим довше триває евакуація з небезпечних районів, тим складніше знайти тих, хто зможе віднести людину до евакуаційної автівки.

«Іноді можемо знайти якихось сусідів, помічників, а іноді на весь під’їзд дві-три бабусі залишається — і все», — додає Ткачов.

Евакуація маломобільних людей з багатоповерхівок, Донеччина, вересень 2026 року. Фото: Євген Ткачов/Facebook

Евакуація маломобільних людей, Донеччина, вересень 2026 року. Фото: Євген Ткачов/Facebook

Під окремі потреби у “Проліски” є й окремий формат — спеціальна медична евакуація. Під час такої поїздки людину супроводжує медпрацівник, а везуть її до безпечнішого місця під медичним наглядом.

Евакуація людей з медичним наглядом, Донеччина, вересень 2026 року. Фото: Євген Ткачов/Facebook

Понад 300 сімей за кілька місяців вивезли разом із речами

Окремо “Проліска” продовжує евакуацію родин із дітьми разом із їхніми речами. Цей напрям працює вже кілька місяців, і за цей час, за оцінкою Ткачова, ним скористалися понад 300 сімей.

Така евакуація відрізняється від звичайного вивезення до транзитного пункту. Речі родини завантажують у вантажівку, а самі люди їдуть у мінівені. Доставляють їх адресно до місця, де вони планують оселитися.

“У Слов’янську, у Краматорську завантажили — і веземо в інші регіони України. Це найтехнічніша, найпопулярніша евакуація, тому що, окрім “Проліски”, таку майже ніхто не здійснює”, — говорить Євген Ткачов.

В один із таких днів команда вивозила чотири родини з дітьми — загалом майже десятьох дітей. Сімʼї забрали разом із речами та повезли далі від фронту. Того ж дня різними видами евакуації допомогли виїхати ще 28 людям.

Гуманітарна місія “Проліска” організовує евакуацію родин з речами, вересень 2026 року. Фото: Євген Ткачов/Facebook

Подекуди доводиться вивозити й померлих

У найнебезпечніших районах команда стикається і з випадками, коли потрібно забирати тіла померлих, бо поховальні служби туди більше не дістаються. Наразі, уточнює Ткачов, у районі роботи його команди такі випадки поодинокі. Наприклад, у напрямку Дружківки “Проліска” зараз практично не працює. За словами представника Гуманітарної місії на Донеччині, евакуаційні потреби в найбільш небезпечних місцях там закривають поліцейські, зокрема екіпажі “Білий янгол”.

“Це поодинокі випадки, хоча, якщо згадувати Костянтинівку, то це десятки людей такі були. Тому зараз воно тільки починається”, — каже Ткачов про перевезення померлих на нинішньому напрямку.

Броньовану автівку залучали й для доставки гуманітарної допомоги

Крім евакуації, протягом останніх тижнів броньовану машину “Проліски” використовували для доставки гуманітарної допомоги. Близько двох тижнів тому команду залучили до конвою ООН, який прямував до Святогірська. Допомогу тоді доставляли як у саме місто, так і до Святогірської лаври.

Цей виїзд припав на час, коли російські джерела поширювали неправдиві повідомлення про захоплення Святогірська. Згадуючи про це під час розмови, Ткачов іронізує:

“А, до речі, наступного дня “захопили”. Тобто ми встигли”.

Наприкінці серпня ми писали про зростання кількості заявок на евакуацію. Причиною стало посилення російських ударів по населених пунктах Донецької області.