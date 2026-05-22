Евакуація мешканців Донеччини до Дніпра. Ілюстративне фото: Гуманітарна місія “Проліска”

Гуманітарна місія “Проліска” допомагає евакуації цивільних у відносно безпечних містах Донеччини, а заявки з прифронтових районів організація переадресовує іншим структурам — “Білим янголам” та ДСНС. Повернутися до роботи безпосередньо біля лінії зіткнення місія планує після отримання броньованого транспорту.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів керівник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

Паралельно місія запустила новий формат евакуації для сімей із дітьми: разом із людьми тепер вивозять меблі, побутову техніку та домашніх тварин. У такий спосіб волонтери намагаються подолати одну з головних причин відмови від евакуації — страх залишити нажите майно.

Евакуація з майном виглядає так: родину забирає мікроавтобус, а слідом іде вантажівка з речами.

“Зараз ми у “Пролісці” намагаємося реалізувати проєкт такий. Теж один з найдефіцитніших — це евакуація родин з майном. Тобто, щоб спонукати людей до швидкої евакуації. Особливо це стосується сімей з дітьми. Чому люди часто не хочуть виїжджати? Вони ж розуміють, що коли вони вийдуть з парою сумочок, то вони ж уже не скоро зможуть купити пральну машину, холодильники, якісь меблі. От зараз “Проліска” вивозить мікроавтобусом, наприклад, родину з дітьми. І одразу вантажівкою вивозимо речі, меблі, побутову техніку, тварин, курей, все, що влізе”, — сказав Євген Ткачов.

Зазначимо, члени місії неодноразово потрапляли під російські удари під час евакуації цивільних, зокрема 20 березня, коли російський дрон влучив по мікроавтобусу “Проліски” — тоді загинули двоє пасажирок, ще двоє — зазнали поранень.

Як записатися на евакуацію

Для реєстрації на виїзд необхідно звернутися на гарячу лінію за телефоном (099)850-07-93 або написати у Viber чи Telegram за цим же номером.

У повідомленні потрібно вказати:

ПІБ;

адресу, звідки потрібна евакуація;

контактний номер телефону;

кількість людей (зокрема дітей, літніх та/або маломобільних людей) та наявність тварин.

Волонтери закликають цивільних, особливо тих, хто перебуває поблизу зони бойових дій, не зволікати з рішенням про виїзд і заздалегідь подбати про безпеку.

Евакуація здійснюється безплатно.

Нагадаємо, у порівняно віддалених від лінії фронту Краматорську та Слов’янську на Донеччині за останні 2-3 місяці зросла кількість охочих евакуюватися, стверджує керівник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов. У цих містах від початку року погіршилась безпекова ситуація через наближення фронту, зокрема на частині вулиць Слов’янська триває примусова евакуація дітей.