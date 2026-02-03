Підтримайте Вільне Радіо
Зранку 3 лютого бригада енергетиків із ДТЕК потрапила під удар дроном — внаслідок вибуху поранень зазнав водій. Його вже госпіталізували, загрози життю немає.
Про це повідомили у пресслужбі групи компаній ДТЕК.
“Зранку наші енергетики поверталися на базу після заміни опори. Поруч із трактором вибухнув ворожий БПЛА”, — уточнюють у компанії.
Там зазначили, що внаслідок атаки також зазнав руйнувань трактор енергетиків. З пораненим підтримують зв’язок та надають допомогу.
“Попри небезпеку, енергетики продовжують 24/7 ліквідовувати наслідки обстрілів. Світло тримається!”, — уточнили у ДТЕК.
Нагадаємо, та тлі морозів армія країни-агресорки провела чергову масовану атаку по територію України: під вогнем опинилися, зокрема, українські енергооб’єкти. Російські ракети вдарили по теплоелектроцентралях, які обігрівали райони в Києві, Харкові й Дніпрі. Серед цивільних є поранені.