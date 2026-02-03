Енергетик ДТЕК. Ілюстративне фото:EPA/UPG

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Зранку 3 лютого бригада енергетиків із ДТЕК потрапила під удар дроном — внаслідок вибуху поранень зазнав водій. Його вже госпіталізували, загрози життю немає.

Про це повідомили у пресслужбі групи компаній ДТЕК.

“Зранку наші енергетики поверталися на базу після заміни опори. Поруч із трактором вибухнув ворожий БПЛА”, — уточнюють у компанії.

Там зазначили, що внаслідок атаки також зазнав руйнувань трактор енергетиків. З пораненим підтримують зв’язок та надають допомогу.

“Попри небезпеку, енергетики продовжують 24/7 ліквідовувати наслідки обстрілів. Світло тримається!”, — уточнили у ДТЕК.

Нагадаємо, та тлі морозів армія країни-агресорки провела чергову масовану атаку по територію України: під вогнем опинилися, зокрема, українські енергооб’єкти. Російські ракети вдарили по теплоелектроцентралях, які обігрівали райони в Києві, Харкові й Дніпрі. Серед цивільних є поранені.