Наслідки атаки 3 лютого на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Та тлі морозів армія країни-агресорки провела чергову масовану атаку по територію України: під вогнем опинилися, зокрема, українські енергооб’єкти. Російські ракети вдарили по теплоелектроцентралях, які обігрівали райони в Києві, Харкові й Дніпрі. Серед цивільних є поранені.

Про наслідки удару розповіли міністр енергетики України Денис Шмигаль, а також президент Володимир Зеленський.

“Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку”, — повідомляє президент Зеленський.

Він зазначив, що наразі вже відомо про пошкодження житлових будинків та енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі у багатоквартирних будинках після влучань дронів, постраждав дитячий садочок.

Міністр енергетики Денис Шмигаль дав розширені дані про наслідки ударів. Він заявив, що росіяни атакували об’єкти, які “працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі”

“Цілі — не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, зокрема діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C!” — зазначив міністр енергетики.

Нагадаємо, 2 лютого війська країни-агресорки били по Миколаївці та Малинівці. Саме у Миколаївці розташована Слов’янська ТЕС, остання на підконтрольній частині Донецької області теплоелектростанція. Внаслідок цих атак загинула людина, ще одна дістала поранень. В обох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури.