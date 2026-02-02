Російські війська били по Миколаївці та Малинівці 2 лютого: є загиблий та поранені цивільні

Миколаївка на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

2 лютого війська країни-агресорки били по Миколаївці та Малинівці. Внаслідок цих атак загинула людина, ще одна дістала поранень. В обох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

За його даними, упродовж доби війська країни-агресорки тричі атакували Миколаївку дронами на оптоволокні та “Молнією”. Влучання фіксували у районах житлової забудови — окупанти пошкодили лінію теплопостачання та автівки.

Унаслідок цих атак загинула цивільна людина, ще одна дістала поранень.

Також росіяни атакували Малинівку авіабомбами “ФАБ” з модулем УМПК — там зазнали руйнувань 10 будинків, ще один знищили повністю. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 2 лютого війська країни-агресорки також атакували оточену боями Костянтинівку. Через обстріл поранень дістала місцева жителька.