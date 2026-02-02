Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії: є поранена

Підтримайте Вільне Радіо
2 лютого війська країни-агресорки атакували оточену боями Костянтинівку. Через обстріл поранень дістала місцева жителька.
Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
2 лютого війська країни-агресорки били по Костянтинівці з артилерії. За даними посадовця, окупанти цілилися в житлову забудову — один зі снарядів поцілив у асфальтоване покриття біля будівлі.
Внаслідок атаки дістала поранень місцева мешканка.
“Провести повноцінний огляд місця події наразі неможливо. Безпекова ситуація залишається вкрай напруженою через систематичну загрозу повторних ворожих ударів”, — написав очільник ВА.
Він вкотре закликав місцевих мешканців звертатися по допомогу в евакуації. Зробити це можна за номером телефону:
Нагадаємо, боєць 28-ї окремої механізованої бригади записав відеозвернення з Костянтинівки, у якому запевнив: нині окупантів у місті немає, попри заяви з боку Росії.