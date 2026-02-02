Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії: є поранена

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

2 лютого війська країни-агресорки атакували оточену боями Костянтинівку. Через обстріл поранень дістала місцева жителька.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

2 лютого війська країни-агресорки били по Костянтинівці з артилерії. За даними посадовця, окупанти цілилися в житлову забудову — один зі снарядів поцілив у асфальтоване покриття біля будівлі.

Внаслідок атаки дістала поранень місцева мешканка.

“Провести повноцінний огляд місця події наразі неможливо. Безпекова ситуація залишається вкрай напруженою через систематичну загрозу повторних ворожих ударів”, — написав очільник ВА.

Він вкотре закликав місцевих мешканців звертатися по допомогу в евакуації. Зробити це можна за номером телефону:

+38 (093) 420-18-83.

Нагадаємо, боєць 28-ї окремої механізованої бригади записав відеозвернення з Костянтинівки, у якому запевнив: нині окупантів у місті немає, попри заяви з боку Росії.