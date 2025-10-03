Російські військові-члени "Еспаньйоли". Фото з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

88-ма розвідувально-диверсійна бригада “Еспаньйола”, до складу якої входять бійці та командири з неонацистськими поглядами, оголосила про розпуск. Члени угруповання перейдуть до інших силових структур країни-агресорки.

Про розпуск “Еспаньйоли” повідомили на каналі підрозділу у месенджері Telegram.

Так, більшість членів підрозділу під командуванням командира ліквідованого угруповання Станіслава “Іспанця” Орлова перейдуть у нові підрозділи російського Міноборони, а також до інших силових структур країни-агресорки. Окремо продовжать діяти морський загін “Еспаньйоли” та розвідцентр “Мелодія”, які дислоковані в тимчасово окупованому Криму.

“Еспаньйола” була добровольчим формуванням, кістяк якого сформований із футбольних ультрас. Командир формування, Станіслав Орлов, за даними російського телеканалу “Звезда” воював проти України на Донбасі ще від 2014 року. У перші місяці повномасштабного вторгнення члени “Еспаньйоли”, яка тоді була добровольчим батальйоном, штурмували Азовсталь.

Формування воювало у Маріуполі, поблизу Бахмута, Авдіївки та в Часовому Ярі. Повідомлення про розпуск бригади у її пресслужбі проілюстрували відео нібито з Часового Яру, знятим 31 липня 2025 року (день, коли російські пропагандисти оголосили про повну окупацію міста). На тих кадрах російські військові, ймовірно, члени підрозділу, розгортають прапор “Еспаньйоли”.

Того ж дня про окупацію Часового Яру, 14-тисячного міста, за яке бої тривають від весни 2024 року, заявили в російському Міноборони. Втім, ці заяви спростував як начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, так і військові.

За даними DeepState, через понад два місяці після заяв росіян про окупацію Часового Яру місто й надалі частково залишається під контролем українських сил: йдеться про східні околиці на півдні та півночі його адміністративних меж.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало більше про бригаду “Еспаньйола” в окремому матеріалі, присвяченому битві за Часів Яр.