Дрон "Молнія". Ілюстративне фото: з російських джерел

Підрозділи бригади “Рубіж” лише за одну добу знищили російські безпілотники орієнтовною вартістю близько 500 тисяч доларів. Водночас війська країни-агресорки продовжують накопичувати сили та готуватися до нових штурмових дій на Добропільському напрямку.

Про це повідомили у бригаді “Рубіж”.

На Добропільському напрямку російська армія активно використовує безпілотники у спробах прорвати оборону. Застосовує широкий спектр дронів для розвідки, коригування вогню та ударів по українських позиціях і логістичних маршрутах. Триває й активне використання дронів-камікадзе різних типів.

Українські ж військові активно нищать військову техніку росіян. Лише за минулу добу підрозділи бригади “Рубіж” знищили російські безпілотники орієнтовно на пів мільйона доларів. Серед них:

4 дрони “Князь Вєщій Олег”,

27 “Молній”,

один ударний “Ланцет”.

Водночас військові помічають, що останнім часом у зоні відповідальності бригади російські підрозділи частіше переміщуються — це може свідчити про те, що росіяни підтягують резерви і готують додаткові сили для нових атак.

Паралельно російські війська активно накопичують мототехніку — найімовірніше, щоб збільшити кількість штурмів із використанням мотоциклів.

У бригаді кажуть: ситуація на напрямку залишається складною.

