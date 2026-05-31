Українські військові завдали ударів по низці цілей на тимчасово окупованій частині Донеччини. Серед уражених об’єктів — пункти управління безпілотниками, майстерня БПЛА, місця зосередження російських військових та газове сховище, яке використовувала армія РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотниками в районі Калинового, а також по майстерні БПЛА у Донецьку. Крім того, під вогнем опинилися райони зосередження особового складу російських військ у Донецьку та Желанному.

У Генштабі також повідомили про результати попередніх ударів по об’єктах на окупованих територіях. Так, підтверджене ураження газового сховища поблизу Єнакієвого, якого українські військові завдали 30 травня.

За даними військових, цей об’єкт російська армія використовувала для забезпечення потреб свого окупаційного угруповання.

Нагадаємо, що минулої доби, 30 травня, двоє людей загинуло, ще четверо дістали поранення на території Донецької області. Окупанти найбільше штурмували на Покровському напрямку.