Наслідки російських атак у Донецькій області, 30 травня 2026-го.

Протягом 30 травня російські війська завдали понад тисячі ударів по території Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще четверо людей дістали поранення. На фронті Сили оборони провели 80 боїв. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

30 травня 2026 року двоє цивільних загинули в Лозовому та Мировому, ще четверо були поранені через російські атаки на Донеччині

За даними правоохоронців, за добу окупанти 1091 раз атакували лінію фронту та цивільну інфраструктуру. Під вогнем опинилися Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, а також села Лозове, Мирне та Мирове.

Загалом пошкоджень зазнали 26 цивільних об’єктів, серед яких 11 житлових будинків.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 30 травня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області.

У селі Лозове внаслідок російського удару загинула одна людина, ще двоє цивільних зазнали поранень. Також пошкоджений легковий автомобіль.

Ще одну людину російські військові вбили FPV-дроном у селі Мирове Білозерської громади. Там також пошкодили трактор.

У Слов’янську через обстріли 30 травня пошкоджені торговельний павільйон, відділення доставки вантажів та цивільний автомобіль.

Крім того, вже після опівночі 31 травня російські війська ще тричі атакували Слов’янськ. Як повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, для атак окупанти застосовували FPV-дрони, а також безпілотники типу “Молнія-2” та “Герань-2”.

Наслідки російських атак у Донецькій області, 30 травня 2026-го.

За його словами, внаслідок обстрілів зафіксували влучання у відділення “Нової пошти” та автозаправну станцію. Також пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків.

Через російські атаки поранень зазнали двоє мирних жителів — семирічний хлопчик та його мати.

По Краматорську окупанти били FPV-дронами та трьома авіабомбами КАБ-250. У місті пошкоджені підприємство та п’ять транспортних засобів.

У Дружківці російські війська застосували FPV-дрони та авіабомби. Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирний будинок, дев’ять приватних осель та адміністративна будівля.

Також руйнувань зазнали об’єкти у Миколаївці та Мирному. У Миколаївці пошкоджені адміністративна будівля та багатоповерхівка, а в Мирному — цивільний автомобіль.

80 боїв на всіх напрямках Донеччини: найбільше окупанти штурмували на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне;

на Лиманському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та у районі Ямполя;

на Слов’янському напрямку зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед поблизу населених пунктів Закітне, Каленики, Різниківка та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука;

на Костянтинівському напрямку було 16 боїв поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Русин Яр та у бік Розкішного, Степанівки;

на Краматорському напрямку окупанти не наступали.

Раніше, ми писали про те, який вигляд має село Миколайпілля Дружківської громади у травні 2026 року. Це село всього з трьома вулицями, а за 13 кілометрів на схід від нього розташована Костянтинівка, за яку тривають запеклі бої.