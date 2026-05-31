Панорама на село Миколайпілля у травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Село Миколайпілля Дружківської громади станом на травень 2026 року не є прифронтовим. Це село всього з трьома вулицями, а за 13 кілометрів на схід від нього розташована Костянтинівка, за яку тривають запеклі бої. Втім руйнування тут такі, ніби через нього вже пройшла лінія фронту.

Відео з кадрами села опублікував український військовий Андрій Бабічев.

Зазначимо, станом на кінець травня 2026 року за даними активістів аналітичного порталу DeepState, Миколайпілля не знаходиться на лінії фронту. До найближчих позицій російської армії в районі села Русин Яр — понад 8 кілометрів.

Ситуація на фронті в районі Миколайпілля Дружківської громади наприкінці травня 2026 року. Скриншот мапи: DeepState

Та попри те, що бойових дій у селі немає, російська армія вже зруйнувала майже всі споруди у Миколайпіллі.

У матеріалі є фото, які демонструють стан житлових будинків у селі. Якщо ви з Миколайпілля, можливо, на одному з кадрів є й ваша оселя. Ви можете використати ці світлини, щоб зареєструвати житло як зруйноване в “Дії” та в майбутньому отримати за нього компенсацію, коли переселенцям з окупації дозволять це робити.

В якому стані будівлі по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року

Найпівнічніша вулиця Верхня наразі найдалі розташована від позицій російської армії. Втім, деякі будинки тут зруйновані вщент, а деякі — пошкоджені частково. Тут не залишилося жодної оселі з цілим дахом.

Будинки № 1, 2 та 3 по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 15, 17 та 19 по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 21, 23 та 25 по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки на перехресті вулиць Верхня та Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 5 та 33 по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 2, 37 та 35 по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 38, 42 та 46 по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Панорама на зруйновані будинки по вулиці Верхній у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

В якому стані будинки та пам’ятник братській могилі по вулиці Піонерській у Миколайпіллі в травні 2026 року

Центральна вулиця села Піонерська теж зазнала значних руйнувань. На ній розташовані адміністративні споруди, по яких російська армія завдавала прицільних ударів.

Будинки № 27, 22, 19 та 14 по вулиці Піонерській у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 13 та 8 по вулиці Піонерській у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

На одному з кадрів видно, що пам’ятник на братській могилі загиблих під час Другої світової війни досі стоїть.

Будинки № 1, 2, 4 та 3-А по вулиці Піонерській у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Двоповерхова споруда у центрі села ніяк не позначена на мапах. Найімовірніше, це будівля комунальної установи “Обласного центру соціально-психологічної реабілітації”.

Ймовірно обласний центр соціально-психологічної реабілітації по вулиці Піонерська у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

В якому стані будівлі по вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року

Найпівденніша та найближча до позицій російської армії вулиця Гагаріна перебуває у найгіршому стані. Від частини споруд тут залишилися лише руїни, хоча деякі будівлі пошкоджені лише частково.

Будинки № 39 та 43 по вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Розгледіти стан місцевої сільської ради крізь дерева важко, але видно, що будівля теж зазнала пошкоджень.

Будинки № 46 вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Підприємство по вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 30 та 32 вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 28 та 26 вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 29, 34, 36 та 38 вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 20, 18 та 16 по вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Будинки № 5, 3 та 2 і 4 по вулиці Гагаріна у Миколайпіллі в травні 2026 року. Скриншот відео: Youtube/Moto LIFE

Нагадаємо, тим часом у сусідній Костянтинівці армія країни-агресорки намагається закріпитися у міській забудові, проникаючи туди групами по один-два бійці та чекаючи підкріплення. Втім, на кінець травня 2026 року сталих позицій окупантів у місті поки не фіксують.