Костянтинівка на мапі DeepState станом на 26 травня. Частина міста перебуває у сірій зоні, згідно з даними аналітиків

Армія країни-агресорки намагається закріпитися у міській забудові Костянтинівки, проникаючи туди групами по один-два бійці та чекаючи підкріплення. Втім, на кінець травня 2026 року сталих позицій окупантів у місті поки не фіксують.

Про в ефірі телемарафону розповів офіцер 36 бригади морської піхоти з позивним “Сміян”.

“Якщо порівнювати з початку місяця, то інтенсивність бойових дій суттєво не змінилася, це так само 20-30 боєзіткнень на добу, це також залежить і від ситуації, і від погодних умов. Ворог прикладає значно більше зусиль тепер для погіршення нашої логістики, намагається закидувати КАБами прилеглі населені пункти, сподіваючись уразити автомобільну техніку і особовий склад. Також за допомогою дронів різного ґатунку полюю на нашу автомобільну та броньовану техніку”, — заявив військовий.

За його даними, окупанти намагаються ускладнити українську логістику та зробити неможливими ротації піхоти. Українські сили водночас намагаються оперативно знищувати російських бійців і не допустити їхнього накопичення в місті.

“Ситуація наразі доволі напружена і інтенсивна. Проте говорити про перехід до фази безпосередньо міських боїв ще зарано. Ворог просочується невеликими групами, це можуть бути групи навіть один-два бійця. Намагаються знайти прихисток серед забудови, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже більшими силами просуватися далі. Але таких сталих обладнаних позицій в міській забудові ми наразі не фіксуємо”, — заявив військовий.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 27 травня російські військові провели 15 атак на Костянтинівському напрямку. Бої тривали поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Русиного Яру.

Нагадаємо, російські війська тиснуть на Родинське та збільшують контроль навколо Костянтинівки, де використовують тактику просочування. Аналітики DeepState вважають, що це сталося після повної окупації Мирнограда та Покровська — захоплення останнього у Силах оборони спростовують.