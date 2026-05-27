Росіяни тиснуть на Родинське та збільшують контроль навколо Костянтинівки, — DeepState

Покровськ, Родинське, Мирноград та Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Російські війська тиснуть на Родинське та збільшують контроль навколо Костянтинівки, де використовують тактику просочування. Аналітики вважають, що це сталося після повної окупації Мирнограда та Покровська — захоплення останнього у Силах оборони спростовують.

Про це пишуть у проєкті DeepState.

За їхніми словами, після повної окупації Покровська і Мирнограда російські війська продовжили нарощувати свої сили. Зокрема, дронові екіпажі взяли під контроль небо агломерації та ускладнюють роботу українських військових. Окупанти, ймовірно, облаштовуються в містах та спробують рухатися в глибину оборони ЗСУ.

Окрім цього, у DeepState стверджують про активний тиск на Родинське — населений пункт за 16,9 кілометра від Покровська. Місто на мапі аналітиків поступово “поглинається” червоною зоною, однак Сили оборони намагаються стримати цей тиск і нібито почали частіше залучати авіацію.

“Родинське є важливою опорною точкою для подальшого просування, зокрема, в район населених пунктів на південь від Добропілля, яке відіграє важливу роль, зокрема, в логістиці”, — пишуть у проєкті.

Вони також вказують на погіршення ситуації в Костянтинівці, де російські війська повторюють свою “типову” тактику просочування. Окупанти, зі слів аналітиків, збільшують контроль території навколо міста, аби закріпитися та накопичуватися. Звідти пробують проникнути в саму Костянтинівку — їх фіксують в різних точках населеного пункту.

“Одночасно з цим, Костянтинівку рівняють з землею і перетворюють місто в руїну, яку неможливо буде в результаті утримувати”, — кажуть у DeepState.

Зазначимо, що старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер раніше спростував інформацію про повну окупацію Покровська. У коментарі журналістам він повідомив, що оборонна операція міста триває, а українські військові залишаються на окремих позиціях на північних околицях.