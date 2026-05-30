Протягом 30 травня на Донеччині загинули два літні жителі, ще двоє дістали поранень.

Вранці 30 травня 2026 року російська армія завдала удару по селу Лозове Краматорського району — загинула жінка, ще двоє людей дістали поранень. Крім цього, загарбники атакували FPV-дроном село Мирове Білозерської громади. Внаслідок вибуху загинув 62-річний чоловік.

Про наслідки ударів російської армії розповіла журналістам “Суспільне Донбас” речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

“Окупанти поцілили по автомобілю у селі Лозове Краматорського району. У результаті атаки загинула 70-річна пенсіонерка. 60-річні чоловік і жінка зазнали струсу головного мозку, черепно-мозкової травми, рваних і осколкових поранень”, — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.

Крім цього, близько 12:30 російська армія вдарила FPV-дроном по селу Мирове Білозерської громади — загинув 62-річний чоловік.

Нагадаємо, протягом 29 травня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Дружківці. Ще шестеро дістали поранень — четверо у Миколаївці, та по одному у Дружківці та Красноторці Краматорської громади.