Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

29 травня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Дружківці. Ще шестеро дістали поранень — четверо у Миколаївці, та по одному у Дружківці та Красноторці Краматорської громади. Удари росіян за добу зруйнували 66 цивільний об’єкт та ще 5 — у ніч на 16 травня. Серед них — житлові багатоповерхівки, привітні будинки та адміністративна будівля. Військові на Донеччині за добу відбили 85 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 29 травня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинула одна людина у Дружківці.

Ще шестеро дістали поранень — четверо у Миколаївці, та по одному у Дружківці та Красноторці Краматорської громади.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 29 травня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 089 житель Донеччини, ще 9 528 дістали поранень.

29 травня 2026-го від російських ударів постраждали 66 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 945 разів. Постраждали 8 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, селища Красноторка, Олександрівка, села Новоолександрівка та Сидорове.

Протягом доби під обстріли потрапив 66 цивільних об’єктів, з них 55 — житлові будинки. Зокрема:

Дружківку атакували 11 разів, з них 10 разів завдали удари КАБами. Руйнування зазнали 5 багатоквартирних і 15 приватних будинків, а також 2 адміністративні будівлі;

16 приватних будинків зруйнували у Красноторці Краматорської громади по якій скинули дві КАБа масою 250 кілограмів;

в Олександрівці пошкодили 9 приватних будинків і цивільний автомобіль;

сам Краматорськ за добу атакували 10 разів: чотирма бомбами, безпілотниками та артилерією. Руйнування зазнали приватний будинок, об’єкти інфраструктури та три цивільних авто;

ще чотири оселі та автомобіль пошкодили у Новоолександрівці ;

у Миколаївці пошкодили три багатоквартирних будинки;

по одному будинку пошкодили у Лимані та Сидоровому Святогірської громади.

У ніч на 30 травня росіяни пошкодили щонайменше 5 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

у Краматорську пошкодили приватний будинок та цивільний автомобіль;

у Миколаївці зруйнували багатоповерхівку та адміністративну будівлю;

лінію електропередач пошкодили в Олександрівці ;

у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкодили приватні будинки, але їхня кількість невідома.

85 разів за 29 травня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 29 травня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 85 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 49 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Дорожнє, Торецьке, Нове Шахове, Шевченко;

на Костянтинівському напрямку окупанти 12 разів атакували поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Розкішного;

ще 12 атак нарахували на Лиманському напрямку , де росіяни намагалися штурмувати в районі Лимана, Дробишевого, Шийківки, Озерного та Глущенкового;

на Олександрівському напрямку російська армія шість разів наступала у районах населених пунктів Зелений Гай, Злагода, Тернове та у бік Вербового;

три штурми загарбники здійснили на Слов’янському напрямку у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Крива Лука;

ще три атаки бійці ЗСУ відбили на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Никифорівка, Привілля та у бік Тихонівки.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 травня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, 29 травня 2026 року бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів.